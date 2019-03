Bratislava (ots) -



Ein historischer Moment für den Sport! Tickets für das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 können mit Kryptowährung gekauft werden.



Das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 findet am 26. Mai 2019 in Bratislava statt. Derzeit sind die Tickets nicht nur auf herkömmliche Weise erhältlich, sondern zum ersten Mal auch über OneGram. Eine mit Gold gedeckte Kryptowährug, die von einem Team von IT Developern aus der 01People Gruppe mit Sitz in Dubai entwickelt wurde.



"Es ist eine große Ehre für uns, es ist ein Durchbruch und das Ergebnis dessen, was wir seit langer Zeit angestrebt haben," sagte der Gründer und CEO von OneGram Ibrahim Mohammed. "Unser Ziel ist es, neue Lösungen für unsere Nutzer zu schaffen. In diesem Fall, die Atmosphäre zweier der besten Eishockeyteams der Welt zu erleben. Wir haben einen stabilen Währungsmarkt geschaffen und werden diesen weiter ausbauen."



Kryptowährung wird seit 2010 gehandelt. Die erste Transaktion war eine Pizzabestellung für 25 USD von einem Programmierer aus Kalifornien und es war die teuerste Pizza der Welt. Neun Monate nach der Zahlung ist der Wert dieser Bestellung auf 10.000 USD gestiegen und im Jahr 2018 betrug er 80 Millionen USD.



Heute bezahlen wir mit Kryptowährung in Cafés, Restaurants, Apotheken, wir kaufen Elektronik, Möbel, Markenuhren oder Erlebnis- Dienstleistungen. Seit 2018 können mittels OneGram Immobilien- und Autokäufe in Dubai abgewickelt werden.



"Mit Gold gedeckte Kryptowährung ist vor allem für konservative Anleger bestimmt, weil sie ihnen Sicherheit gibt. Wir erwarten, dass sie in der Zukunft nicht nur für Finanztransaktionen, sondern auch für Ausgaben, die bisher einem höheren Genehmigungsverfahren unterliegen, anwendbar werden. Zum Beispiel für Zustelldienste," fügt Ibrahim Mohammed hinzu.



Die 83. Eishockey - Meisterschaften finden vom 10. bis 26. Mai 2019 in Bratislava und Kosice statt. Eintrittskarten sind unter www.onegramterminal.com mit Kryptowährung erhältlich.



Über die 01People Gruppe



01People ist eine Gruppe von Technologie-, Marketing- und Business-Innovatoren, die Fintech-Produkte mit globaler Reichweite entwickeln. Ihre Kunden stammen aus dem Nahen Osten, Taiwan, China, Deutschland, aber auch aus Großbritannien. Das Kernteam bilden die Slowaken mit Innovationstreiber Roman Kucera (Generaldirektor), Roman Neczli (CMO), Patrik Kmec (CSO) und Ladislav Pásztor. Der Gründer von OneGram ist ein Fintech-Visionär und Motivator des Projekts Ibrahim Mohammed.



OneGram ist eine einzigartige mit Gold gedeckte Kryptowährung. Es heißt, dass jede "Münze" durch ein Gramm Gold gedeckt ist, was aus ihr eine stabile Kryptowährung (so genannte stable coin) macht. Gleichzeitig umfasst sie ein Wertsteigerungsmodell, bei dem die Gebühr aus jeder Transaktion dazu dient, die Deckung dieser Währung zu verstärken.



