Dienstag, 05.03.2019 (Nr. 077) Großhandelsumsatz, Dezember und 4. Quartal 2018



(Nr. 10) Zahl der Woche zum Internationalen Frauentag (08.03.2019): Bevölkerungsstruktur von Frauen, Oktober 2018



Mittwoch, 06.03.2019 (Nr. 078) Interaktive Gemeindekarte der Baufertigstellungen, Jahr 2017 (Nr. 079) Zum Internationalen Frauentag (08.03.2019): Erwerbstätigkeit von Frauen, Jahr 2017



Donnerstag, 07.03.2019 (Nr. 080) Integrierte Ausbildungsberichterstattung, vorläufige Ergebnisse, Jahr 2018 (Nr. 081) Passagiere im Luftverkehr, Jahr 2018



Freitag, 08.03.2019 (Nr. 082) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Januar 2019 (Nr. 083) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), Dezember 2018 (Nr. 084) Beschäftigte Energie- und Wasserversorgung, Dezember 2018 (Nr. 085) Inlandstourismus, Januar 2019



