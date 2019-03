Kurs-Fiasko mit Ansage: QSC (WKN: 513700) stürzt nach Bekanntgabe seiner vorläufigen Zahlen für 2018 am Mittwoch auf ein neues Jahrestief am Freitag. Innerhalb von 48 Stunden verliert die Prime Standard-Gesellschaft 15 Cent pro Aktie und vernichtet etwa 20 Millionen Euro an Börsenwert.

Das hat gute Gründe: 2019 soll wohl rund 17 Millionen Euro weniger Umsatz erzielt werden als noch 2018. Letztes Jahr stieg der Umsatz jahresübergreifend und die Margen im Hauptgeschäft fielen bereits. Dazu hinken unserer Meinung nach auch die Cloud-Zahlen. Wenig Argumente für Käufer, in die Aktie zu kommen.

Die letzte Wachtumsphantasie entweicht aus der Aktie

Nach wie vor gilt: Die Entwicklung des Cloud-Geschäfts ist hier entscheidend für die Zukunft, eventuell unterstützt durch einen Geldzufluss aus einem Verkauf des Telekommunikationsgeschäfts. Wenn beim Verkauf des TK-Geschäfts weiter kein Vollzug zu vermelden ist und gleichzeitig ...

