Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Japan zeigt sich die Wirtschaft derzeit schwach, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Jüngste Zahlen zur japanischen Industrieproduktion für Januar seien enttäuschend ausgefallen, obwohl die zuvor veröffentlichten Daten der gefallenen Exporte bereits einen Rückgang angedeutet hätten. Denn die Industrieproduktion sei um 3,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken, erwartet worden sei jedoch lediglich ein Rückgang von 2,5 Prozent. Der Negativtrend der letzten zwei Monate setze sich damit fort. Eine mögliche Erklärung könnte die geringere chinesische Nachfrage aufgrund des dortigen Neujahrsfestes sein. Allerdings hätten die zeitgleich veröffentlichten Einzelhandelsdaten Japans ebenfalls unter den Erwartungen gelegen. Sei mit einem Rückgang im Einzelhandelsumsatz für Januar von 0,8 Prozent gerechnet worden, habe die Abschwächung mit 2,3 Prozent deutlich darunter gelegen. Insbesondere bei Gütern wie Autos und Kleidung hätten sich die japanischen Konsumenten zurückhaltender gezeigt. ...

