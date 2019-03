Versicherer Allianz erreichte im vergangenen Jahr seine Ziele und steigerte sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich. Das operative Ergebnis legte um vier Prozent zu und erreichte einen Rekordwert. Obwohl die Kennzahl bereits am oberen Ende des Zielkorridors lag, hält die Allianz im laufenden Jahr eine Steigerung für möglich. Die Prognose formulierte der Konzern wie gewohnt vorsichtig. Für das Jahr 2018 soll die Dividende um 12,5 Prozent auf 9,00 Euro steigen. Ebenso wurde ein neuer Aktienrückkauf angekündigt.

Fundamental weist die Aktie derzeit ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr (KGV19e) von 10,4 aus. Dieser Wert kann in der aktuellen Marktlage sicherlich nicht als zu teuer gesehen werden. Mit einer erwarteten Dividende von 9,00 Euro pro Aktie errechnet sich zum aktuellen Kurs eine stattliche Dividendenrendite von 4,5 Prozent. Damit steht die Aktie in dieser Disziplin im DAX auf den vorderen Plätzen. Nach der Hauptversammlung der Allianz-Aktionäre am 8. Mai sind neue Zahlen am 14. Mai zu erwarten.

Technisch lässt sich ein übergeordneter Aufwärtstrend mit einer Unterseite um 171 Euro beschreiben. Diese bestätigten die Notierungen zuletzt Ende letzten Jahres. Seitdem steigt die Aktie, legte zwischen 182 und 188 eine kurze Pause ein, doch setzte nach dem Ausbruch nach oben aus dieser Seitwärtsrange ihren Anstieg fort. Dadurch erreichte sie im heutigen Handel den höchsten Stand seit Mai letzten Jahres. Der nächste Schritt über 200 Euro wäre ein logischer. Behauptet sich die Aktie dort, wären höhere Notierungen denkbar.

