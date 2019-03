Kräftig aufwärts dürfte es zum Wochenausklang an der Wall Street gehen. Vor allem überraschend positive Konjunkturdaten aus China und Berichte, wonach die US-chinesischen Handelsgespräche in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen könnten, dürften das Sentiment antreiben. US-Vertreter bereiten angeblich ein finales Abkommen vor, das Mitte März von den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping unterzeichnet werden könnte. Allerdings gab es für die Meldungen aus gut unterrichteten Kreisen keine Bestätigung. Der Future auf den S&P-500 klettert um 0,6 Prozent nach oben.

Der unerwartet gute Caixin-Einkaufsmanager-Index aus China und die überraschend starken US-Daten vom Vortag verstärken bei den Investoren die Hoffnung auf ein Ende der aktuellen Konjunkturdelle. Wie tragfähig allerdings die Euphorie der Teilnehmer ist, dürften die US-Daten am Nachmittag zeigen. So werden der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Februar und der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Februar in der zweiten Lesung bekannt gegeben. Dazu kommen die persönlichen Einnahmen und Ausgaben für Dezember sowie in der zweiten Veröffentlichung der Markit-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe für Februar.

Bei den Einzelwerten fällt die Tesla-Aktie vorbörslich um 4,7 Prozent. Der Elektroautobauer wird den Preis der Basisversion des Model 3 wie angekündigt erneut senken, muss dafür allerdings viele Läden schließen. Der Elektrowagen, mit dem der US-Konzern den Massenmarkt erobern will, soll nun zu einem Preis ab 35.000 US-Dollar angeboten werden, kündigte Firmenchef Elon Musk an. Tesla wolle künftig vollständig auf den Verkauf über das Internet umstellen und dadurch die Kosten senken.

Gap schießen um über 22 Prozent nach oben. Der Einzelhändler spaltet sich in zwei Gesellschaften auf, darüber hinaus sollen 230 Ladengeschäfte in den kommenden zwei Jahren geschlossen werden. Die Geschäftszahlen gerieten angesichts der Schlagzeilen in den Hintergrund.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2019 06:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.