Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts016/01.03.2019/12:30) - Auf eines müssen sich Internetnutzer beim Einsatz ihrer Antivirenlösung verlassen können: die Schutzwirkung. Doch auf welche Produkte sollten Internetnutzer setzen? Genau dieser Frage gehen die Experten von Stiftung Warentest in der aktuellen März-Ausgabe des Verbrauchermagazins "test" nach. Insgesamt 22 Sicherheitslösungen für Windows und neun für Mac nahm das unabhängige Institut genauestens unter die Lupe. Wie kaum ein anderer Hersteller im Testfeld überzeugte ESET mit seinen Lösungen mit einer hervorragenden Virenabwehr, einfacher Handhabung und sehr geringen Rechnerbelastung. Das Fazit der Tester: Note "Sehr gut" (1,5) für ESET Internet Security für Windows und Platz eins für ESET Cyber Security Pro für Mac. Beide Ergebnisse belegen die hohe Qualität und die Effizienz der ESET-Schutztechnologien. "Eine gute Sicherheitssuite muss in der Lage sein, den Computer und die persönlichen Daten des Nutzers umfassend zu schützen. Dass unsere Lösungen für Privatanwender das sehr gut können, hat der aktuelle Vergleichstest der Stiftung Warentest eindrucksvoll unter Beweis gestellt", freut sich Holger Suhl, ESET-Countrymanager DACH, über das hervorragende Abschneiden. "Bei allen Schutztechnologien dürfen wir den Anwender nicht aus den Augen verlieren. Lästige und unverständliche Rückfragen des Programms sind hier eher kontraproduktiv." Ebenso verhält es sich nach seiner Einschätzung mit der Rechenleistung. "Virenschutz darf nicht zur Systembremse werden. Es freut mich, dass wir im Test auch in diesen Qualitätspunkten klar überzeugt haben." Bereits im Dezember 2018 konnte ESET im Test der Stiftung Warentest überzeugen und gewann mit ESET Mobile Security den Vergleich von Android-Sicherheitssoftware. Damit setzt ESET das lange Band hervorragender Testergebnisse weiter fort. Testsieger 2019: ESET Cyber Security Pro "Die beste Sicherheitssoftware für Mac heißt ESET Cyber Security Pro", urteilen die Experten von Stiftung Warentest. Unter allen Probanden verzeichnete die ESET-Lösung die beste Schutzwirkung gegen Mac-Malware. Auch in den beiden anderen Kategorien Handhabung und Rechnerbelastung überzeugten die Einzelnoten mit gut und sehr gut. "Sehr gut": ESET Internet Security Auch im Vergleichstest unter Windows10 hinterließ das ESET-Produkt einen starken Eindruck. Mit der zweitbesten Note "sehr gut" überzeugte vor allem die Schutzwirkung mit durchgehend sehr guten Beurteilungen in den Unterdisziplinen Wächter, Scanner und Phishing-Schutz. Im Bereich Handhabung erzielte ESET Internet Security sogar den Bestwert. Optimaler Schutz bei bester Bedienbarkeit - damit kommt ESET den von vielen Kunden gewünschten Anforderungen perfekt nach. Die Testnoten im Detail: ESET Cyber Security Pro (Testsieger/ Mac) ESET Internet Security (Windows) Qualitätsurteil: Sehr gut (Note: 1,5) Qualitätsurteil: Gut (Note: 2,0) Schutz: Sehr gut (Note 1,2) Schutz: Gut (Note 2,0) Handhabung: Gut (Note 1,8) Handhabung: Gut (Note 2,1) Rechnerbelastung: Gut (Note 2,0) Rechnerbelastung: Sehr gut (Note 1,3) Produktmanager Christoph Thurm ist stolz auf seine Sicherheitslösungen: "Testsieger in den Vergleichstests für MacOS und Android und das hervorragende Ergebnis unter Windows zeigt klar: ESET besitzt das beste Portfolio an Sicherheitsprodukten für Endanwender. Die Erfolge der Vergangenheit konnten wir eindrucksvoll wiederholen." (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Thorsten Urbanski Tel.: +49 3641 3114 261 E-Mail: thorsten.urbanski@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190301016

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2019 06:30 ET (11:30 GMT)