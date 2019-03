Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4200 auf 4000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Währungseffekte seien der Grund für die Senkung ihrer Gewinnschätzungen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von in Kürze anstehenden Branchendaten sowie vom Kapitalmarkttag Mitte März könnten aber positive Impulse ausgehen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 08:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-03-01/13:07

ISIN: GB0002875804