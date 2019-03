München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Rocket Internet (ISIN DE000A12UKK6/ WKN A12UKK) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Rocket Internet mit Sitz in Berlin gründe und investiere weltweit in Internet- und Technologieunternehmen. Unternehmen würden operativ und bei der Expansion in internationale Märkte unterstützt. Dabei fokussiere sich Rocket Internet primär auf die Bereiche Online- und Mobile-Einzelhandel bzw. Dienstleistungen, die einen erheblichen Anteil der Verbraucherausgaben ausmachen würden: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise und Home & Living. Rocket Internets ausgewählte Unternehmen würden über 33.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigen. Das Unternehmen halte Beteiligungen an unterschiedlichen Internet-Startups, darunter Zalando, Delivery Hero, HelloFresh oder Westwing. Rocket Internet gründe und investiere in junge Unternehmen und setze dabei vor allem auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits international erfolgreich seien. ...

