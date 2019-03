Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Nord LB Konzern hat in dieser Woche gleich zwei großvolumige Eigenemissionen am Kapitalmarkt platziert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Am Montag emittierte die Nord LB-Tochter Deutsche Hypo einen Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat mit zehnjähriger Laufzeit und einem Volumen von 625 Millionen Euro. Die Anleihe wurde primär an institutionelle Investoren in Europa und Asien ausgegeben. Der Kupon beträgt 0,75%, die Rendite beläuft sich auf 0,768%, was einem Aufschlag zur Swapmitte von 12 Basispunkten entspricht. Das Orderbuch war mit ca. 750 Millionen Euro leicht überzeichnet. ...

