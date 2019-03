Baltimore (www.fondscheck.de) - Wir begrüßen die Entscheidung des Indexanbieters MSCI, den Aufnahmefaktor für China A-Aktien in seine Indices zu erhöhen, so Eric Moffett, Portfolio Manager des T. Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund (ISIN LU1071374836/ WKN A114WK).Ausländische institutionelle Investoren würden in der Regel einen längerfristigeren, grundlagenbasierteren Investitionsansatz als mancher sentiment-orientierter inländischer Privatanleger verfolgen. Da der Aufnahmefaktor auf lange Sicht weiter steigen werde, dürften ausländische institutionelle Investoren bald einen größeren Einfluss auf den Kurs von Blue-Chip-A-Aktien haben. ...

