London (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, eine Verschiebung des Brexits zu beantragen, sollte ihr Deal am oder vor dem 12. März keine Mehrheit finden, hat unserer Meinung nach die Gefahr eines No-Deal Brexits deutlich verringert, so Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...