Das Umsatzplus führt die Meusburger Group auf die Umsetzung verschiedener strategischer Maßnahmen zurück: Im Jahr 2018 wurde das Produktportfolio auf 93.000 Artikel für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau erweitert sowie das Vertriebsteam vergrößert und der Ausbau im Bereich der Digitalisierung fokussiert. Ein Augenmerk legt das Unternehmen im laufenden Jahr neben dem Ausbau und der Optimierung des Produktportfolios auf den Bereich Service. Außerdem wird die Zusammenarbeit der Gruppen-Mitglieder Meusburger und Plastic Service (PSG) weiter vertieft. Wissensmanagement als Erfolgsfaktor Ein Erfolgsfaktor des Unternehmens ist der strukturierte Umgang mit dem Unternehmenswissen. Mit der von Meusburger entwickelten und täglich gelebten Wissensmanagement-Methode WBI (Wissen besser integrieren) wird der Verlust von wichtigem Know-how durch Vergessen oder den Austritt von MitarbeiterInnen verhindert. Mit der Methode und einer eigens dafür entwickelten Software wird die Ressource Wissen erfasst, verteilt, weiterentwickelt und gesichert. So bildet sie langfristig die Basis für Innovation und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in Unternehmen und Organisationen. Positiver Blick in die Zukunft Geschäftsführer Guntram Meusburger blickt positiv auf die nächsten Jahre, denn er sieht das Unternehmen auch im Bereich der Digitalisierung gut aufgestellt. Dies versetzt den Hersteller in die Lage, Anwender entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Werkzeug-, Formen- und Maschinenbaus zu unterstützen. (sf)

