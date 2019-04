Der Zukauf der spanischen Grupo Freixenet 2018 hat der Henkell & Co.-Gruppe ein dickes Umsatzplus beschert. Unter dem gemeinsamen Dach Henkell Freixenet stiegen die Erlöse im vergangenen Geschäftsjahr weltweit um 56,5 Prozent auf 823,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Angaben zum Gewinn macht die Sektkellerei traditionell nicht.

Ohne den Zukauf erzielte die Henkell-Gruppe mit ihren Produkten wie Sekt, Wein und Spirituosen einen Umsatz von 575,6 Millionen Euro (plus 9,3 Prozent). Freixenet erwirtschaftete in den fünf Monaten seit der Übernahme 248,1 Millionen Euro Erlös (plus 4,6 Prozent). "Ein in Summe erfolgreicher Start in dieses neue Gebilde Henkell Freixenet", kommentierte der Sprecher der Geschäftsführung von Henkell Freixenet, Andreas Brokemper.

Zum August 2018 hatte die Henkell & Co.-Gruppe gut 50 Prozent der Anteile des katalanischen Cava-Herstellers übernommen. Seit Jahresbeginn firmiert das Unternehmen als "Henkell Freixenet"./nia/DP/fba

