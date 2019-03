Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea blieben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:53 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.800,40 +0,56% +11,78% Euro-Stoxx-50 3.322,90 +0,75% +10,71% Stoxx-50 3.039,62 +0,33% +10,13% DAX 11.644,83 +1,12% +10,28% FTSE 7.116,93 +0,60% +5,15% CAC 5.273,65 +0,63% +11,48% Nikkei-225 21.602,69 +1,02% +7,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,22 -9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,41 57,22 +0,3% 0,19 +24,6% Brent/ICE 66,40 66,31 +0,1% 0,09 +21,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.309,41 1.314,05 -0,4% -4,65 +2,1% Silber (Spot) 15,56 15,55 +0,1% +0,01 +0,4% Platin (Spot) 865,50 879,70 -1,6% -14,20 +8,7% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,4% +0,01 +12,6%

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtstendenz vom Vortag fort. Gestützt werden die Preise von den guten Daten zum US-BIP für das vierte Quartal, die auf eine mögliche steigende Nachfrage hindeuten. Auch die Aussicht auf eine Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China stützt die Stimmung. Dagegen geht es mit dem Goldpreis mit der gestiegenen Risikofreude der Investoren leicht nach unten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Kräftig aufwärts dürfte es zum Wochenausklang an der Wall Street gehen. Vor allem überraschend positive Konjunkturdaten aus China und Berichte, wonach die US-chinesischen Handelsgespräche in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen könnten, dürften das Sentiment antreiben. US-Vertreter bereiten angeblich ein finales Abkommen vor, das Mitte März von den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping unterzeichnet werden könnte. Allerdings gab es für die Meldungen aus gut unterrichteten Kreisen keine Bestätigung. Der unerwartet gute Caixin-Einkaufsmanager-Index aus China und die überraschend starken US-Daten vom Vortag verstärken bei den Investoren die Hoffnung auf ein Ende der aktuellen Konjunkturdelle. Wie tragfähig allerdings die Euphorie der Teilnehmer ist, dürften die US-Daten am Nachmittag zeigen. Die Tesla-Aktie fällt vorbörslich um 4,7 Prozent. Der Elektroautobauer wird den Preis der Basisversion des Model 3 wie angekündigt erneut senken, muss dafür allerdings viele Läden schließen. Tesla wolle außerdem künftig vollständig auf den Verkauf über das Internet umstellen und dadurch die Kosten senken. Gap schießen um über 22 Prozent nach oben. Der Einzelhändler spaltet sich in zwei Gesellschaften auf, darüber hinaus sollen 230 Ladengeschäfte in den kommenden zwei Jahren geschlossen werden. Die Geschäftszahlen gerieten angesichts der Schlagzeilen in den Hintergrund.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

17:00 DE/Linde plc, Telefonkonferenz zum Jahresergebnis, München

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember (ursprünglich 31.1.2019) Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 54,9 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 55,6 Punkte zuvor: 56,6 Punkte 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,8 1. Umfrage: 95,5 zuvor: 91,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gute Wirtschaftsdaten aus China stützen Europas Börsen am Freitagmittag. Nachdem am Donnerstag US-Konjunkturdaten positiv überrascht hatten, ist nun der Caixin-Einkaufsmanager-Index besser als erwartet ausgefallen. Der chinesische Einkaufmanager-Index stieg auf 49,9 im Februar nach 48,3 im Vormonat und hat damit fast wieder die Expansionschwelle von 50 Punkten erreicht. Der DAX und der Euro-Stoxx-50 klettern auf neue Jahreshochs. In der Eurozone ist der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Zweitlesung etwas über der Schätzung geblieben, er liegt mit 49,3 im Februar aber noch deutlicher unter der Expansionsschwelle. Die Blicke richten sich bereits auf die EZB-Sitzung in der kommenden Woche, auf der die Währungshüter angesichts der jüngsten Wachstums-Verlangsamung in der Eurozone neue Langfristtender (LTRO) bekannt geben könnten. Für die Aktie des britischen Werbegiganten WPP geht es 6,4 Prozent nach oben. Die Citigroup spricht von beruhigenden Viertquartalszahlen. Publicis steigen in der Folge um 2,2 Prozent, Lagardere um 1 Prozent, Mediaset um 1,3 Prozent und RTL um 1,7 Prozent. Starke Zahlen der italienischen Luxusmarke Moncler treiben den ganzen Sektor nach oben. Moncler springen in Mailand um 11,2 Prozent, Kering steigen um 3,6 Prozent, LVMH um 2,3 Prozent, Ferragamo um 2,4 Prozent. Die Zahlen von Rheinmetall werden positiv bewertet. Während der Umsatz die Erwartungen getroffen hat, liegt der operative Gewinn deutlich darüber.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.23 Uhr Do, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1386 +0,13% 1,1367 1,1384 -0,7% EUR/JPY 127,32 +0,53% 127,08 126,72 +1,3% EUR/CHF 1,1363 +0,13% 1,1350 1,1350 +1,0% EUR/GBP 0,8607 +0,39% 0,8577 0,8562 -4,4% USD/JPY 111,83 +0,41% 111,81 111,31 +2,0% GBP/USD 1,3229 -0,26% 1,3249 1,3295 +3,7% Bitcoin BTC/USD 3.810,49 +0,41% 3.800,00 3.857,34 +2,5%

Der Euro zeigt sich aktuell auf dem ermäßigten Niveau des Vortages. Im Hoch hatte er da bei 1,1420 Dollar gelegen, ehe der Dollar Auftrieb von guten US-Konjunkturdaten erhielt. Diese seien eindeutig Dollar-positiv ausgefallen, konstatiert Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Insbesondere das starke BIP-Wachstum im vierten Quartal sollte eigentlich dazu angetan sein, Rezessionssorgen zu zerstreuen und damit die langfristigen Markterwartungen bezüglich des US-Leitzinses aufzuhellen. Am Nachmittag könnte ein Reigen neuer US-Daten für weitere Impulse sorgen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen ist der Schrecken über den geplatzten Koreagipfel schnell verflogen. Anleger widmeten sich am Freitag anderen Themen, die zum Kauf von Aktien animierten. Bis auf wenige Ausnahmen zeigten sich die Börsen der Region mit moderaten Aufschlägen, allerdings stachen Tokio und vor allem Schanghai mit einem deutlichen Kursanstieg heraus. Gestützt wurde die Stimmung von Berichten, wonach die US-chinesischen Handelsgespräche in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen könnten. US-Vertreter bereiten angeblich ein finales Abkommen vor, das Mitte März von den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping unterzeichnet werden könnte. Eine Bestätigung für die Meldungen aus gut unterrichteten Kreisen lag nicht vor. Daneben zeigte die chinesische Konjunktur nach zuletzt überwiegend schwachen Daten ein kleines Lebenszeichen. In der chinesischen Industrie hatte sich die Aktivität im Februar leicht belebt. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich leicht, verharrte aber im Kontraktionsbereich. Positiv wurde vor allem in China zur Kenntnis genommen, das der globale Indexbetreiber MSCI die Gewichtung chinesischer A-Aktien deutlich angehoben hatte. Dieser Schritt war zwar erwartet worden und hatte bereits an den Vortagen für Käufe gesorgt, doch im späten Handel schossen die chinesischen Aktienkurse doch noch signifikant nach oben.

CREDIT

Die Spreads an den europäischen Kreditmärkten laufen am Freitag weiter zusammen. "Der Trend zu zusammenlaufenden Spreads ist intakt", sagt ein Marktteilnehmer. Während die Renditen im längeren Bereich steigen, profitieren die Spreads von besseren Konjunkturdaten. Daneben setzt der Markt weiter auf eine Lösung des chinesisch-amerikanischen Handelskonflikts und damit auf die Vermeidung eines Handelskriegs.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

US-Kartellaufsicht FTC genehmigt Linde-Praxair-Fusion final

Zusammenschlusses von Linde und Praxair zum größten Industriegasekonzern der Welt festgelegt. An zwei Stellen wurden die Bedingungen noch einmal verschärft, wie die Federal Trade Commission (FTC) in der Nacht zum Freitag mitteilte. Nach Monaten des Wartens werden Linde und Praxair damit in Kürze wohl auch im operativen Geschäft als gemeinsamer Anbieter auftreten können.

Centrotherm verdient trotz Umsatzplus weniger

Der Anlagenbauer Centrotherm hat 2018 den Umsatz gesteigert, operativ jedoch Einbußen hinnehmen müssen. Die Zielvorgaben des Unternehmens wurden jedoch übertroffen. Der Konzernumsatz stieg nach vorläufigen Zahlen auf rund 180 Millionen Euro gegenüber 101,8 Millionen im Vorjahr. Damit hat das in der Solartechnik- und Halbleiterbranche tätige Unternehmen das ausgegebene Ziel von 110 bis 150 Millionen Euro überschritten.

DZ Bank bestätigt Verkauf von DVB-Flugzeugfinanzierung

