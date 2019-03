Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Barclays vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Ungeliebt und unterbewertet seien die Papiere der britischen Großbank, schrieb Analyst Robin Down in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Konsensschätzungen für 2018 könnten einige Gewinntreiber zu gering angesetzt sein, so Wechselkurseinflüsse, niedrigere Steuerquoten und sonstige Effekte./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-03-01/13:49

ISIN: GB0031348658