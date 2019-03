Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche steht neben dem ISM-Einkaufsmanagerindex und diversen Daten des Census Bureau (die vielleicht veröffentlicht werden, vielleicht aber auch nicht) vor allem der Arbeitsmarktbericht zum Februar auf der Agenda, so die Analysten der Helaba. Er werde den plötzlich zu Pessimisten bekehrten Mitgliedern des FOMC der FED wohl keine stützenden Argumente liefern - im Gegenteil! Da das Bureau of Labor Statistics zu den Behörden zähle, deren Etat schon 2018 bis zum Ende des Fiskaljahres im September 2019 bewilligt worden sei, seien die Datenveröffentlichungen zum Arbeitsmarkt nicht wie viele andere Konjunkturindikatoren dem "government shutdown" zum Opfer gefallen. ...

