München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von United Internet (ISIN DE0005089031/ WKN 508903) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die United Internet AG biete Internetzugangsdienste für kleine Büros und Heimbüros sowie kleine und mittlere Unternehmen an. United bediene über die Marken GMX, 1&1 und WEB.DE mehr als 13 Mio. bezahlte Internet-Kunden und weitere 34 Mio. werbegestützte kostenlose Nutzer. Die Anwendungsabteilung biete eine Vielzahl von gehosteten und verwalteten Diensten an, darunter Web-Hosting (1&1 und Schlund+Partner), Online-Marketing (Sedo und Affilinet), Outsourcing für Funktionen des Corporate Customer Relationship Managements (CRM) und andere Domain- und Shared and Dedicated Hosting Services (InterNetX). Das Telekommunikationsunternehmen habe weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. ...

