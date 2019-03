Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der designierte neue EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat vor der anstehenden Sitzung des EZB-Rats bereits interessante Hinweise gegeben, so Ulf Krauss von der Helaba.Er sehe keinen Grund für übermäßigen Konjunkturpessimismus. Der Zinsausblick, die so genannte Forward Guidance, dürfte nicht verändert werden. Vermutlich werde die Formulierung beibehalten, dass die Leitzinsen mindestens über den Sommer 2019 und in jedem Fall so lang wie erforderlich auf ihrem aktuellen Niveau bleiben würden. Basis für diese Entscheidung seien wohl relativ stabile EZB-Quartalsprojektionen für 2020 und 2021. Die Reduzierung der Euro-Wachstumsprognose für dieses Jahr bedeute eher einen Blick in den Rückspiegel. ...

