NTT Communications Corporation (NTT Com), das Geschäft mit ICT-Lösungen und internationaler Kommunikation innerhalb der NTT Group (TOKIO: 9432) und Transatel (HQ: Paris, Frankreich, CEO: Jacques Bonifay), ein weltweiter Anbieter von mobilem Internet of Things (IoT) Management und Mobile Virtual Network Enabler (MVNE), haben heute gemeinsam bekanntgegeben, dass NTT Com am 28. Februar 2019 die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Transatel abgeschlossen hat.

Mit dieser Transaktion kann NTT Com sein Angebot an globalen IoT-Lösungen drastisch erweitern. Die kombinierten Synergien zwischen den weltweiten MVNO-Lösungen von Transatel und der globalen Netzwerkinfrastruktur, dem Rechenzentrum, der Cloud und der IoT-Plattform von NTT Com werden dieser Allianz die Möglichkeit geben, dem Markt einen einzigartigen Mehrwert zu bieten.

Über NTT Communications

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Komplexitäten und Risiken in ihren ICT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden unterstützt durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden, globalen öffentlichen und privaten Tier-1-Netzwerken, die über 190 Länder und Regionen sowie mehr als 400.000 m2 der fortschrittlichsten Rechenzentrumsanlagen der Welt abdecken. Unsere weltweit tätigen, professionellen Serviceteams stellen Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit bereit, die für unseren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unsere Größe und unsere weltweiten Kapazitäten sind unübertroffen. Zusammen mit NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO und Dimension Data bilden wir die NTT Group.

Über Transatel

Als führender europäischer MVNE A (Mobile Virtual Network Enabler Aggregator) hat Transatel seit seiner Gründung im Jahr 2000 mehr als 180 MVNOs (Mobile Virtual Network Operators) gestartet und ein starkes Know-how im Bereich Machine-to-Machine-Konnektivität aufgebaut. Seit 2014 bietet das Unternehmen mit eSIM-Funktionen für den IoT-Markt eine beispiellose zellulare Lösung für globale, multilokale Datenkonnektivität für den IoT-Markt an, die sich auf vernetzte Fahrzeuge, vernetzte Objekte und Embedded-Konnektivitätsmärkte richtet.

