Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebit) des Herstellers von Gabelstaplern und Flurförderzeugen habe im Schlussquartal die Konsensprognose um 6 Prozent übertroffen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 11:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 11:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-03-01/14:24

ISIN: DE000KGX8881