"SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" feiern am Samstag, den 28. September mit einer Mega-Sause im Tempodrom Berlin die 100. Sendung.



TELE 5 zelebriert dieses Jahr-100-Ereignis die bereits angekündigte Live-Premiere von SchleFaZ mit zahlreichen Musikacts. Nach Bela B und Suchtpotenzial, haben jetzt weitere hochkarätige Gigs zugesagt!



Das legendäre Hamburger Hip-Hop Kombinat Fünf Sterne deluxe werden beim SchleFaZ Jubiläum ebenfalls auf der Bühne performen. Hamburgs "Most Famous Style Crew" und Deutschlands rebellischster Fernsehsender TELE 5 machen schon länger gemeinsame Sache. Da ist es nur konsequent, dass die Flasher Das Bo, Tobi Tob, Luis Baltes und DJ Coolmann vor Ort Hits wie "Dein Herz schlägt schneller...", "Die Leude" oder "Moin Bumm Tschack" zelebrieren. Da die Hanseaten aktuell im Studio sind, dürfte dann auch brandneues Material die Gehörgänge der SchleFaZ-Fans durchpusten.



Auch live dabei: Der "Gott of Schlager" Christian Steiffen. Mit den Songs aus dem gleichnamigen neuen Top 20 Chart-Album und Klassikern wie "Sexualverkehr" wird er das Tempodrom in ein Bernsteinzimmer der Liebe verwandeln. Steiffen hat SchleFaZ bereits mehrfach u.a. mit "die dicksten Eier der Welt" musikalisch supportet.



Die Hüter des heiligen Scheißfilm-Grals, Oliver Kalkofe und Peter Rütten erobern das Tempodrom zu Berlin, um dort gemeinsam mit tausenden televisionär-traumatisierten Trashfilmfreunden ein fulminant-furios-furchtbares Festival des schlechten Geschmacks zu zelebrieren. Die kongenialen Kackfilm-Könige präsentieren die 100. Folge ihrer kuriosen Kultshow "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" zum Jubiläum endlich komplett LIVE und in Farbe vor ihrem treuen Publikum!



Für dieses Spektakel der Extraklasse, ist bereits die Hälfte der rund 2.500 Tickets verkauft. Wer also dabei sein möchte, sollte schnell zugreifen!



Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei Eventim und unter www.schlefaz.de



