Fonterelli GmbH & Co KGaA plant die Durchführung einer Bezugsrechtsemission DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Fonterelli GmbH & Co KGaA plant die Durchführung einer Bezugsrechtsemission 01.03.2019 / 14:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Geschäftsführung hat heute beschlossen, in Kürze eine kleine Kapitalmaßnahme durchzuführen. Dabei sollen den Aktionären der Gesellschaft neue Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen im Gegenwert von jeweils unter 100 TEUR zur Zeichnung angeboten werden. Das Bezugsverhältnis für die neuen Aktien soll 11:2 und der Bezugspreis EUR 1,71 betragen; das Bezugsverhältnis für den Bezug von Teilschuldverschreibungen soll bei 45:8 liegen, wobei der Bezugspreis für eine Teilschuldverschreibung, die zur Wandlung in eine Aktie berechtigt, EUR 1,75 betragen soll. Die Zustimmung des Aufsichtsrats ist noch nicht erfolgt, wird jedoch alsbald erwartet. Der Emissionserlös dient dem weiteren Wachstum der Gesellschaft und soll u.a. dem Bereich "Buy & Build" zugeführt werden, in dem Holdinggesellschaften in ausgewählten Branchen Mehrheitsbeteiligungen konsolidieren und auf diese Weise Mehrwerte erzielen. Dr. Andreas Beyer Geschäftsführer Fonterelli GmbH & Co. KGaA Waldhornstr. 6 80997 München www.fonterelli.de 01.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fonterelli GmbH & Co KGaA Waldhornstr. 6 80997 München Deutschland Telefon: 0 89 81 00 91 19 Fax: 0 89 81 00 91 37 E-Mail: info@fonterelli.de Internet: www.fonterelli.de ISIN: DE000A1TNUU5 WKN: A1TNUU Börsen: Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 782885 01.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A1TNUU5 AXC0127 2019-03-01/14:30