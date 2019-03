Neuer Chef des bundeseigenen Lkw-Maut-Betreibers Toll Collect ist der bisherige Verkehrs-Staatssekretär Gerhard Schulz. Der Jurist, der seit 1995 im Bundesministerium tätig war, übernahm den Vorsitz der Geschäftsführung am Freitag als Nachfolger von Hanns-Karsten Kirchmann.

Der Bund hatte Toll Collect nach Auslaufen des Betreibervertrags am 1. September 2018 übernommen. Dies war zunächst nur vorübergehend bis zu einem Weiterverkauf an einen neuen Betreiber vorgesehen. Im Januar entschied Minister Andreas Scheuer (CSU), Toll Collect auf Dauer zu behalten, da der Betrieb in staatlicher Regie wirtschaftlicher sei.

Toll Collect - ursprünglich ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler , Telekom und des französischen Autobahnbetreibers Cofiroute - betreibt seit 2005 das Lkw-Mautsystem auf Autobahnen, das inzwischen auch auf allen Bundesstraßen gilt. Der Bund erwartet nunmehr Einnahmen von im Schnitt 7,2 Milliarden Euro im Jahr, nachdem seit 1. Januar auch neue Tarifsätze gelten. Das sind 2,5 Milliarden Euro mehr als bisher./sam/DP/jha

ISIN DE0007100000

AXC0131 2019-03-01/14:40