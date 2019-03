Zum Anfang und zum Ende der Woche präsentierte sich der Dax mit neuen Jahreshochs. Was waren die Gründe?



Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect nimmt die unterschiedlichen Stimmungslagen in den Handelsstreitigkeiten und im Brexit-Gezerre unter die Lupe. Was an Licht und Schatten von Seiten der Unternehmen im Rahmen der Berichtssaison geliefert wurde und was in der kommenden Woche an wichtigen Terminen ansteht, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.