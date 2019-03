Essen (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskartellamt hat am 26.02. das Vorhaben der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) freigegeben, eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 16,67 Prozent an der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99) zu erwerben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Bundeskartellamtes: Das Vorhaben ist Teil des geplanten umfassenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten zwischen den beiden Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...