Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Sunrise Communications nach dem angekündigten Erwerb des Konkurrenten UPC Schweiz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Der Kursverlust der Aktie von acht Prozent erscheine ihm als Reaktion etwas übertrieben, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar erschienen die Synergieziele ambitioniert, doch der zu zahlende Preis für UPC erscheine ok und die Übernahme mache strategisch Sinn./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-03-01/15:02

ISIN: CH0267291224