Linde und Praxair sind keine Konkurrenten mehr am Markt. Die Auflagen der US-Aufsichtsbehörden sind durch den Verkauf von Unternehmensteilen erfüllt.

Die Fusionspartner Linde und Praxair müssen nach monatelangem Warten nicht mehr als Konkurrenten auftreten. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hob die Auflagen für den fusionierten Industriegasekonzern am Freitag auf, nachdem er alle Bedingungen für den Zusammenschluss erfüllt hat, wie Linde mitteilte.

Die Nummer zwei und drei am Gase-Weltmarkt hatten zwar Ende Oktober zum neuen Weltmarktführer mit dem Namen Linde plc fusioniert, mussten bisher aber getrennt agieren. Die US-Behörden und andere Kartellämter hatten Linde und Praxair den Verkauf großer Teile des Geschäfts auferlegt, um eine zu dominierende Marktstellung zu verhindern. Allein in den USA musste Linde neun Standorte an vier verschiedene Unternehmen verkaufen.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...