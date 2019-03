Wien (www.fondscheck.de) - Portfoliomanager von Allianz Global Investors haben im vergangenen Jahr weltweit an exakt 8.535 Hauptversammlungen teilgenommen und dort über insgesamt 90.000 Aktionärs- und Managementvorschläge abgestimmt, so die Experten von "FONDS professionell".Eine Auswertung des Abstimmungsverhaltens zeige: Vergütungsvorschlägen von Managern habe Allianz GI besonders oft eine Absage erteilt. In 52 Prozent aller Fälle habe die Allianz-Asset-Management-Tochter solche Vorschläge abgelehnt - zehn Prozent häufiger als im Vorjahr. ...

