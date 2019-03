Der Übernahmestreit um Newmont Mining geht in die nächste Runde. Jetzt macht Barrick Gold mit einer neuen Investorenpräsentation mobil und will die Anleger von dem Deal überzeugen. Die Nachricht ist klar: Nicht im Übernahmepreis steckt das Upside, sondern vielmehr in den Synergien und Einsparungen, die sich aus der Übernahme ergeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...