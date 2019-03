Zwanenburg, Niederlande (ots/PRNewswire) -



AEG Power Solutions B.V. ("AEGPS"), ein weltweiter Spezialist für unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme und -lösungen, freut sich, die Ernennung von Franck Audrain als Chief Executive Officer ("CEO") mit Wirkung vom 4. März 2019 bekanntzugeben. Franck Audrain ist eine erfahrene Führungsperson auf dem Gebiet der industriellen Stromversorgungssysteme mit leitenden Positionen bei sowohl Chloride (jetzt Vertiv/Schneider) als auch bei Emerson. Er wird Nachfolger von Jeff Casper, der das Unternehmen nach neuneinhalb Jahren verlässt, nachdem er es durch seine Umstrukturierungsphase geführt hat.



Franck Audrain hat mehr als acht Jahre Erfahrung in der Branche der unterbrechungsfreien Stromversorgung ("USV") bei Chloride/Emerson und kann eine Erfolgsbilanz als Wachstumstreiber und bei der Ausführung von Unternehmensübernahmen in Großbritannien, Frankreich und den USA vorweisen. Er war für die erfolgreiche Trendwende bei Chlorides Industriegeschäften und dessen Integration bei Emerson nach der Übernahme verantwortlich und leitete in Folge die erweiterten Industriegeschäfte des Unternehmens in der EMEA-Region. Seine vorherigen Erfahrungen beinhalten Führungspositionen bei LVMH, McKinsey und Schlumberger.



Richard Thomson, Chairman of the Board of Directors von 3W Power S.A., AEG Power Solutions Holdinggesellschaft, sagte: "Wir freuen uns, dass Franck AEG PS als CEO nach einem langen, gründlichen Suchprozess beitreten wird. Er hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Branche und seine Erfahrungen mit Umsatzwachstum und Leistungsverbesserung sind sehr wichtig für das Unternehmen bei Eintritt in die nächste Phase seiner Entwicklung. Er wird auf den soliden Grundlagen von Jeff Casper, der maßgeblich an der Neuausrichtung der Group und der Rationalisierung ihrer Kostenbasis beteiligt war, aufbauen. Der Vorstand möchte Jeff Dank für seinen Beitrag zu unserem Unternehmen während der letzten neuneinhalb Jahre aussprechen, besonders für seine Arbeit im Vorfeld der letztjährigen Finanzrestrukturierung und dafür, dass er sich bereit erklärt hat, eine reibungslose Übergabe sicherzustellen."



Franck Audrain, der neue CEO, meinte: "Ich freue mich außerordentlich, AEG PS in einer spannenden Phase seiner Entwicklung beizutreten. Nach fast abgeschlossenem Turnaround ist das Unternehmen jetzt für Wachstum bestens gerüstet. Dank eines attraktiven Produktangebots, das einen Querschnitt der Branchenmärkte anspricht, und einem starken und wachsenden Dienstleistungsangebot, ist das Potenzial eindeutig. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen, um unseren kommerziellen Schwerpunkt zu schärfen und das Wachstum unseres Marktanteils zu voranzutreiben."



Über AEG Power Solutions



AEG Power Solutions ist ein globaler Experte für industrielle unterbrechungsfreie Stromversorgung ("USV"), mit Niederlassungen in Europa und Asien. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens garantieren kontinuierliche Verfügbarkeit von Stromversorgung und den sicheren Betrieb von kritischen Anwendungen für Kunden in den Sektoren Öl & Gas, Energieerzeugung, industrielle Prozesse, Transport, Daten/IT und erneuerbare Energie. AEG PS verfügt über ein umfassendes Portfolio an Stromversorgungssystemen und Dienstleistungen einschließlich AC- und DC-USV, Akku-Ladegeräte, Gleichrichter-Systeme, Service und Wartung rund um die Uhr sowie kundenspezifische USV-Systeme.



Nach dem Börsenabgang im August 2018 ist AEGPS ein Privatunternehmen im Besitz von 3W Power S.A.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.aegps.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/827048/AEG_Power_Solutions_Logo.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/827751/AEG_Power_Solutions.jpg



Pressekontakt: AEG Power Solutions Investor Relations: investors@aegps.com Tel: +31 20 4077 800