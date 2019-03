=== S A M S T A G, 2. März 2019 - DE/Abschluss 3. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder (seit 28.2.), Potsdam S O N N T A G, 3. März 2019 - EE/Parlamentswahlen in Estland M O N T A G, 4. März 2019 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), ausführliches Jahresergebnis, Zürich 08:30 EU/Treffen der Verkehrsminister (ca 13:15 PK), Brüssel 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März 11:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), PK zur Publikation "Vereintes Land - drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall", Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+3,0% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember (ursprünglich 1.2.2019) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Februar *** - US/Kfz-Absatz Februar ===

