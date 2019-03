In der Ausgabe 5/2019 der AKTIONÄR Turnaround-Formel TFA ist folgender Text erschienen: Das Gegenteil von Nestlé, was das Handelsvolumen der Aktie angeht, ist Logwin - der Streubesitz ist gering und die Volatilität hoch. Jetzt ging es mit dem Papier der Hot List 20 Prozent innerhalb weniger Handelstage nach oben. News gab es (noch) keine. Im Chart drückt sich wohl die Vorfreude auf die Veröffentlichung der Jahresbilanz 2018 und eines Ausblicks auf 2019 aus. Denn schon Ende 2018 hatte es geheißen: "Logwin geht für 2018 von einer deutlichen Steigerung des EBITAs, des Periodenergebnisses und des Netto-Cashflows aus. Bislang war die Gesellschaft von einem nicht so starken Anstieg ausgegangen. Die Steigerungen basieren vor allem auf positiven operativen Entwicklungen im vierten Quartal." Operativ darf man gespannt sein - die Charttechnik verspricht: Die Reise geht gen Norden, das TFA-Signal hat Bestand. Für spekulativ orientierte Anleger weiter eine attraktive Beimischung. Vola beachten!

