In der Ausgabe 5/2019 der AKTIONÄR Turnaround-Formel TFA ist folgender Text erschienen. Seit der letzten Ausgabe ging es fast 20 Prozent gen Norden mit unserem Hot-List-Wert Fluidigm. Krebs besser erkennen - in Farbe! Das amerikanische Unternehmen Fluidigm bietet orschungsgeräte im Bereich der bildgebenden Massenzytometrie an und kann dadurch den Umsatz erheblich steigern. Der Umsatz lag im vierten Quartal mit 32,3 Millionen US-Dollar deutlich über den Erwartungen von 30,6 Millionen US-Dollar. Dies will Fluidigm jetzt auch Großinvestoren präsentieren. Wie gemeldet wurde, wird Fluidigm-CEO Chris Linthwaite am 27. und 18. Februar auf einer Investorenkonferenz in Utah sprechen. Am 12. März geht es dann weiter: Er wird die Vision von Fluidigm vor Fondsmanagern und millionenschweren Investoren in Boston präsentieren. Die Chancen auf weiteres Interesse an dem frühzeitig dank der TFA-Formel entdeckten Hot-Stock sind da - und die sehr schöne und gesunde Aufwärtsbewegung im Chart dürfte sich fortsetzen. Spekulativ kaufen!

