Die DZ Bank hat den fairen Wert je MTU-Aktie von 194 auf 187 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Triebwerkherstellers im vierten Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. MTU habe in der Vergangenheit fast immer den konservativen Ausblick vom Jahresbeginn übertroffen, was sich allerdings schon in den Marktschätzungen und in der Bewertung widerspiegele. Seinen erhöhten Schätzungen stehe ein erhöhter "Handelskrieg-Risikoabschlag" gegenüber. Nach fulminanter Kursentwicklung sieht er zudem die Gefahr kurzfristiger Gewinnmitnahmen./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 14:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 14:32 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-03-01/15:54

ISIN: DE000A0D9PT0