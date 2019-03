Gestern hat der in Schieflage geratene Möbelhändler Steinhoff International Zahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlicht - und mit einem Umsatzanstieg überrascht. Die Aktie fiel dennoch. Heute allerdings findet sich der Name des Unternehmens wieder auf der Gewinnerliste. Kurzum: Die Schwankungen dauern an. Entscheidend aber ist ohnehin etwas ganz anderes. Und das findet sich im Bericht selbst.

