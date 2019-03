NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Februar langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 53,0 von 54,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 54,0 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 53,7 ermittelt worden.

"Der Index zeigt, dass die Industrie mit der schwächsten Wachstumsrate seit anderthalb Jahren wächst, wobei die Unternehmen im Februar eine deutliche Abschwächung des Produktionswachstums meldeten, die mit einer ähnlichen Abschwächung des Auftragsbestandswachstums einherging", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

