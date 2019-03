Schaeffler AG: Schaeffler bestellt Uwe Wagner zum Mitglied des Vorstands DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie Schaeffler AG: Schaeffler bestellt Uwe Wagner zum Mitglied des Vorstands 01.03.2019 / 16:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schaeffler bestellt Uwe Wagner zum Mitglied des Vorstands - Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer geht in den Ruhestand - Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen - Vertrag von Matthias Zink verlängert HERZOGENAURACH, 1. März 2019. Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Uwe Wagner (54), Leiter Forschung und Entwicklung Automotive OEM und Industrie, mit Wirkung zum 1. Januar 2020 für eine Amtszeit von drei Jahren zum Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG bestellt. Uwe Wagner wird Nachfolger von Professor Dr.-Ing. Peter Gutzmer (65), der nach dem Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand geht. Er übernimmt seine Aufgaben als Technologievorstand. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Vertrag von Matthias Zink (49), CEO der Sparte Automotive OEM, um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern. Zu den Personalveränderungen sagte Georg F. W. Schaeffler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schaeffler AG: "Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Uwe Wagner ein weiteres Top-Talent aus dem Hause der Schaeffler Gruppe in den Vorstand der Schaeffler AG berufen. Als Technologievorstand übernimmt er eine Schlüsselposition für die Weiterentwicklung der Schaeffler Gruppe. Herr Professor Gutzmer ist seit mehr als 17 Jahren für die Schaeffler Gruppe tätig. Er hat das Unternehmen mit großer Leidenschaft und Innovationskraft geprägt. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Professor Dr. Gutzmer, der neben seiner Rolle als Technologievorstand die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden innehatte, für seine herausragende Arbeit und sein außerordentliches Engagement." Zu Schaeffler Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2017 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14 Milliarden Euro. Mit mehr als 92.000 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. [1]Schaeffler [1]Twitter 1. [1]Facebook 1. [1]Youtube 1. 1. http://www.twit https://www.faceboo http://www.youtu http://www.s ter.com/s- k.com/Schaeff- be.com/schaeff- chaeffler.com/- chaefflerde lerDeutschland lerDE de Ansprechpartner: Thorsten Möllmann, Leiter Bettina Lichtenberg, Leiterin Globale Kommunikation & Unternehmenskommunikation, Schaeffler Branding, Schaeffler AG, AG, Herzogenaurach Tel. +49 9132 Herzogenaurach Tel. +49 9132 82-40676, E-Mail: 82-5000, E-Mail: [1]bettina.lichtenberg@schaeffler.com [1]presse@schaeffler.com 1. 1. mailto:presse@schaeffler.com mailto:bettina.lichtenberg@schaeff ler.com Renata Casaro, Leiterin Jens Briemle, Investor Relations, Investor Relations, Schaeffler Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel. AG, Herzogenaurach Tel. +49 +49 9132 82-4440, E-Mail: 9132 82-4440, E-Mail: [1]ir@schaeffler.com 1. [1]ir@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com mailto:ir@schaeffler.com 01.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaeffler AG Industriestr. 1-3 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: 09132 - 82 0 E-Mail: ir@schaeffler.com Internet: www.schaeffler.com ISIN: DE000SHA0159 WKN: SHA015 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 782725 01.03.2019 ISIN DE000SHA0159 AXC0152 2019-03-01/16:27