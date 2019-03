Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA60254D1087 Minco Capital Corp. 01.03.2019 CA6025321036 Minco Capital Corp. 04.03.2019 Tausch 1:1

CA39771A2011 Sierra Growth Corp. 01.03.2019 CA8263191055 Sierra Growth Corp. 04.03.2019 Tausch 1:1

US27890G1004 Eclipse Resources Corp. 01.03.2019 US61179L1008 Eclipse Resources Corp. 04.03.2019 Tausch 15:1

AU000000TYK2 Dreadnought Resources Ltd. 01.03.2019 AU0000040297 Dreadnought Resources Ltd. 04.03.2019 Tausch 1:1

KYG9361X1043 Vietnam Holding Ltd. 01.03.2019 GG00BJQZ9H10 Vietnam Holding Ltd. 04.03.2019 Tausch 1:1

US95825R1032 Western Midstream Partners L.P. 01.03.2019 US9586691035 Western Midstream Partners L.P. 04.03.2019 Tausch 1:1

GB00B0D47T64 Cabot Energy PLC 01.03.2019 GB00BGR7LD51 Cabot Energy PLC 04.03.2019 Tausch 100:1