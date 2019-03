Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter Streetscooter bekommt zum 1. April einen neuen Chef. Der derzeitige CEO des Herstellers von Elektrotransportern wird zum Chief Innovation Officer ernannt, das Management-Team damit um eine Position auf vier erweitert.

Neuer Chef des Aachener E-Kleinlieferwagenherstellers wird Jörg Sommer, bisher Chief Operating Officer beim US-E-Nutzfahrzeughersteller Chanje. Sommer, der in der Autobranche Erfahrungen mit Elektromobilität sammeln konnte, soll sich in erster Linie um das weitere Wachstum, die Ausweitung der Produktion und die Internationalisierung kümmern.

Achim Kampker, der bisherige Geschäftsführer, wird sich als neuer Innovationschef (Chief Innovation Officer) bei der Streetscooter GmbH auf die Entwicklung neuer E-Mobilitätskonzepte, Technologie und Wirtschaftsfelder sowie die Kooperation mit der Wissenschaft konzentrieren.

Unverändert behält Arndt Stegmann als Chief Financial Officer die Zuständigkeit für die Finanzen des Unternehmens, und Fabian Schmitt wird weiterhin als Chief Technical Officer für Technik zuständig sein.

"Streetscooter ist ein großer Erfolg", sagte Thomas Ogilvie, bei der Deutschen Post im Vorstand für Corporate Incubations unter anderem zuständig für den Streetscooter. "Wir bereiten uns nun weiter für die Zukunft vor, indem wir Achim Kampkers wissenschaftliche Exzellenz mit Jörg Sommers großer internationaler Mobilitätsexpertise verbinden. Damit bereiten wir den Boden und bringen Forschung und Praxis zusammen, um das große Potenzial für die Zukunft zu heben."

Jörg Sommer verfügt über 10 Jahre internationale Berufserfahrung im Bereich Elektromobilität bei Renault und Volkswagen.

Sommer war Chef der Elektromobilitäts-Sparte von VW weltweit und verantwortlich für die Geschäfte in diesem Segment von VW, Audi und anderen Konzernmarken in den USA, Europa und China. Davor war er "Brand Director, Upper and Electric Vehicles" bei der Renault Group und in verschiedenen Managementpositionen bei Daimler.

