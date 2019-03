Cornelia Eidloth blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Wie jetzt bekannt wurde, prüft die BaFin ein mögliches Fehlverhalten seitens des Konzerns. Es geht um die Pflicht der Offenlegung marktrelevanter Informationen. Bei den Verkäufen steht die Commerzbank auf dem dritten Platz. Allein in dieser Woche hat der Kurs der Aktie über zehn Prozent zulegen können. Ein Grund für den Anstieg sind die Spekulationen über eine Fusion mit der Deutschen Bank.