In den USA stehen in der Woche vom 4. März bis zum 8. März Schwergewichte unter den US-Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht für Februar erwartet und am Dienstag Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor.

Nach Einschätzung von Experten der Dekabank dürfte der Arbeitsmarktbericht bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft weiter auf einem grundsätzlich guten Wachstumspfad befindet. Wegen des teilweisen Stillstands der US-Regierung ("Government Shutdown") sei die Arbeitslosenquote im Januar um etwa 0,2 Prozentpunkte nach oben verzerrt gewesen. "Diese Verzerrung dürfte sich im Februar wieder zurückbilden", hieß es im Wochenausblick der Dekabank.

Experte Christoph Balz von der Commerzbank wies außerdem auf die Entwicklung der Stundenlöhne in den USA hin. Wegen Kalendereffekten seien diese im Januar nur vergleichsweise leicht um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gestiegen. "Im Februar dürften diese Sondereffekte zu einer Gegenbewegung führen", sagte Balz. Er rechnet mit einem Anstieg um 0,4 Prozent.

Die Konjunkturdaten der Woche im Überblick:

^ Prognose Vorwert

MONTAG, 4. MÄRZ

16.00 Uhr

Bauausgaben, Dezember

Monatsvergleich +0,2 +0,8

DIENSTAG 5. MÄRZ

15.45 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienste, Februar (final) 56,2 56,2*

(in Pkt.)

16.00 Uhr

ISM-Einkaufsmanagerindex

Dienste, Februar 57,3 56,7

(in Pkt.)

Neubauverkäufe, Dezember

Monatsvergleich -4,3 +16,9

MITTWOCH 6. MÄRZ

14.15 Uhr

ADP-Beschäftigung, Februar 190 213

(in Tsd.)

14.30 Uhr

Handelsbilanz, Dezember -56,9 -49,3

(in Mrd Dollar)

20.00 Uhr

Konjunkturbericht der US-Notenbank (Beige Book)

DONNERSTAG 7. MÄRZ

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 225 225

Produktivität ex Agrar, Q4 +1,7 +2,2

21.00 Uhr

Konsumentenkredite, Januar 16,8 +16,6

FREITAG 8. MÄRZ

14.30 Uhr

Baugenehmigungen, Januar

Monatsvergleich -5,0 +0,3

Baubeginne, Januar

Monatsvergleich +8,5 -11,2

Beschäftigung ex Agrar, Februar 188 304

(in Tsd.)

Arbeitslosenquote, Februar 3,9 4,0

Stundenlöhne, Februar

Monatsvergleich +0,3 +0,1°

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben)

