Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Wie von der Hauptversammlung am 23. Mai 2018 beschlossen, hat die Edel AG (ISIN DE0005649503/ WKN 564950) die Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien am 1. März mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg (HRB 155929) vollzogen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...