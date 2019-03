Am Ende der Woche ist die Luft etwas raus beim Zahlungsdienstleister Wirecard. Neben Linde, Vonovia und Fresenius musste sich die Aktie am unteren Ende der freitäglichen DAX-Bilanz einordnen, während der Gesamtmarkt insgesamt deutlich besser abschnitt. Allerdings dürfte dies kein erneutes Krisensignal sein. Denn in den Tagen zuvor hatte Wirecard seinen Erholungstrend vorantreiben können. Auf Wochenbasis schlug immerhin bis zum Redaktionsschluss dieses Artikels ein Plus von rund 8,5 % zu Buche. Allerdings bleibt deutlich: Hierbei handelt es sich immer noch um eine rein technische Gegenreaktion ...

