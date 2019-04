Es bleibt spannend: Bei Wirecard hat ein neuer Bericht der Financial Times (FT) am späten Nachmittag die Freude über den angekündigten Einstieg des japanischen Mischkonzerns Softbank spürbar getrübt. Die Aktien des Zahlungsabwicklers, der am morgigen Donnerstag detaillierte Jahreszahlen für 2018 vorlegen wird, dämmten ihr Kursplus von zeitweise über 15 Prozent auf zum Handelsschluss noch achteinhalb Prozent ein.

