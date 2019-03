Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Jahresveränderungsrate des Deflators der privaten Konsumausgaben in den USA sank im Dezember von 1,8% auf 1,7%, so die Analysten der DekaBank. Die mittelfristig aussagekräftigere Kernrate habe bei 1,9% stagniert. Berücksichtige man die zyklischen Preiskomponenten, dann habe sich am grundsätzlichen Inflationsbild nichts geändert: Bedingt durch den zunehmenden Auslastungsgrad der Volkswirtschaft würden die Inflationsraten in der Tendenz zunehmen. ...

