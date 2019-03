Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-01 / 17:07 *Mit Wirkung zum 2. April 2019 übernimmt Matti Lievonen als CEO die Geschäfts**führung der Oiltanking GmbH. Die derzeitigen Geschäftsführer werden im gegenseitigen Einvernehmen ihre Positionen zur Verfügung stellen.* Nach einer erfolgreichen Entwicklung der Oiltanking Gruppe über mehrere Jahrzehnte liegt der Schwerpunkt nun auf einem weiterhin starken Wachstum bei gleichzeitiger Steigerung von Produktivität und Effizienz durch Optimierung der Unternehmensstrukturen und -prozesse. Auf dieser Basis wird das Chemie- und Gasgeschäft in naher Zukunft ausgebaut. Matti Lievonen wird ab dem 2. April 2019 als CEO die Geschäfte von Oiltanking führen. Er war von Dezember 2008 bis Oktober 2018 Präsident und CEO von Neste, Finnland. In diesem Zeitraum hat er nicht nur den Marktwert des Unternehmens vervielfacht, sondern wandelte das regionale Raffinerieunternehmen auch in den weltweit größten Produzenten für erneuerbaren Diesel und eines der drei nachhaltigsten Unternehmen der Welt. Neben seinem großen Erfahrungsschatz in der Biokraftstoff- und Mineralölindustrie, kommt ihm in seiner neuen Rolle insbesondere sein Wissen der technischen Optimierung von Geschäftsprozessen und der Steuerung von großen internationalen Investitionsprojekten zugute. Nach mehr als 4 Jahren und im gegenseitigen Einvernehmen werden die derzeitigen Geschäftsführer Koen Verniers und Daan Vos zurücktreten und gleichzeitig eine erfolgreiche Übergabe an Matti Lievonen sicherstellen. Koen Verniers und Daan Vos haben in den vergangenen 22 bzw. 18 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Oiltanking wichtige Impulse für die Entwicklung des Unternehmens gegeben. In ihrer jetzigen Funktion als Geschäftsführer von Oiltanking haben sie zu einer stärkeren strategischen Ausrichtung und dem erfolgreichen Wachstum der Gruppe beigetragen - insbesondere durch die Entwicklungen im Gasgeschäft. Bereits an dieser Stelle möchte sich das Unternehmen bei beiden ganz herzlich für ihren großen Einsatz und ihr langjähriges Engagement bedanken. Marquard & Bahls AG ist ein in Hamburg ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen Energieversorgung, -handel und -logistik tätig ist. Zu den zentralen Geschäftsfeldern gehören Tanklagerlogistik, Handel und Flugzeugbetankung. Darüber hinaus betätigt sich das Unternehmen in den Bereichen Schüttgutumschlag, Mineralölanalytik und Gasversorgung. Marquard & Bahls ist über ihre Tochtergesellschaften in 36 Ländern in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter. ( www.marquard-bahls.de [1] Pressekontakt: Jörg Walter Head of Corporate Communication Marquard & Bahls AG Tel. +49 40 37004-0 communication@marquard-bahls.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Marquard & Bahls AG Schlagwort(e): Energie 2019-03-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 783013 2019-03-01 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7d4bed9e559bf7d110ac7c8c6f1103da&application_id=783013&site_id=vwd&application_name=news

