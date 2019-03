ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski malt die verschiedenen Szenarien aus, die beim Brexit in Betracht kommen. Was würde das für den Markt bedeuten?



Außerdem erklärt der Chefvolkswirt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, wie die Fortschritte im Handelslonflikt zu bewerten sind, wie die geopolitischen Einflussfaktoren vom Markt eingeorndet werden und was in Zukunft von den Notenbanken zu erwarten ist.