FRANKFURT (Dow Jones)--Das fusionierte Industriegase-Unternehmen Linde plc sieht im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum von weniger als 5 Prozent. Der Umsatz werde 2019 langsamer zulegen als im Vorjahr, geht aus der Investorenpräsentation vom Freitag hervor. Der Umsatz der Linde plc lag 2018 auf Pro-Forma-Basis bereinigt bei 28,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5 Prozent. Die Industrieproduktion dürfte weltweit an Schwung einbüßen, zudem dürften ungünstige Währungswechselkurse belasten, so Linde weiter.

Beim bereinigten Ergebnis je Aktie schätzt der Konzern ein Wachstum zwischen 8 und 12 Prozent im laufenden Jahr. Im vergangenen Jahr 2018 lag der verwässerte Gewinn je Anteilsschein der beiden Fusionspartner addiert bei 6,19 Dollar. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft legte auf Pro-Forma-Basis (bereinigt) um 8 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar zu.

March 01, 2019 11:19 ET (16:19 GMT)

