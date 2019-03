Deutsche Staatsanleihen haben ihre deutlichen Kursverluste der vergangenen Handelstage am Freitag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am späten Nachmittag gaben die Notierungen nur noch leicht nach. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,06 Prozent auf 165,21 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,18 Prozent.

Bis zum späten Nachmittag hatten besser als erwartet ausgefallene Daten aus der chinesischen Industrie die Anleger an der Börse noch risikofreudiger gestimmt, was die Anleihen zunächst etwas deutlicher belastet hatte. In Deutschland waren außerdem die Einzelhandelsumsätze im Januar überraschend stark gestiegen und hatten die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Am Nachmittag versetzten aber enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA der Risikofreude der Anleger einen Dämpfer. Dies stützte die Kurse der Bundesanleihen kurz vor dem Wochenende. Im Februar hatte sich die Stimmung in der amerikanischen Industrie überraschend deutlich eingetrübt. Der an den Finanzmärkten stark beachtete Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 2,4 Punkte auf 54,2 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren./jkr/fba

ISIN DE0009652644

AXC0180 2019-03-01/17:52